У КНДР планується будівництво заводу з виробництва "Шахедів", – керівник ЦПД

Північна Корея планує нарощувати виробництво ударних безпілотників. У цьому КНДР допомагатимуть росіяни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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"Шахеди" у Північній Кореї

Не так давно попереджав наших партнерів щодо майбутнього нарощення КНДР виробництва ударних БПЛА. В цьому допомагатиме Росія. Зокрема, планується також будівництво заводу з виробництва "Шахедів" у КНДР,

– пише він.

Коваленко зауважує, що це пряма загроза Південній Кореї. Він наголошує, що потрібна сильна реакція, аби цього не сталося.

Після перекидання військ КНДР до Росії повідомлялося, що Південна Корея розглядає можливість відправки спостерігачів в Україну. Міністр закордонних справ також казав, що "розглядаються всі можливі сценарії". Лунали оптимістичні прогнози щодо того, що Сеул може зняти заборону на постачання зброї Україні.

Однак Bloomberg пише, що Південна Корея може переглянути це рішення через Трампа. За словами одного з чиновників, тепер Сеул навряд чи постачатиме боєприпаси в Україну, якщо тільки Пхеньян не зробить подальших дій або не з'явиться більше ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.