У КНДР заявили про запуск ракети-носія із супутником-шпигуном

Північна Корея повідомила про успішний запуск першого супутника-розвідника. Найближчим часом країна планує вивести на орбіту ще кілька таких супутників.

Державні інформагентства Північної Кореї повідомили, що супутник "Маліген-1" був запущений за допомогою ракети "Чолліма-1" із космодрому Сохе.

Дивіться також У Японії лунала повітряна тривога: перед цим у КНДР попереджали про спробу запустити супутник

Зазначають, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском. У КНДР також заявили про плани найближчим часом відправити ще кілька супутників-шпигунів для продовження забезпечення можливості спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском супутника / Фото Yonhap

У Держдепартаменті США заявили, що під час запуску використовувалася технологія балістичних ракет, використання якої заборонено резолюціями ООН.

На тлі запуску канцелярія японського прем'єр-міністра Фуміо Кішиди екстрено збере членів групи щодо ситуації в КНДР для обговорення заходів реагування.



Запуск розвідувального супутника Malligyong-1 / Фото Yonhap

Що відомо про супутник-шпигун

. У Сеулі, Токіо й Вашингтоні припустили, що технічну допомогу Пхеньяну в підготовці ракети-носія надала Москва в обмін на постачання країні-агресору північнокорейського озброєння для використання у війні проти України.

Військовий супутник-шпигун є одним із видів високотехнологічної зброї, розробку якої КНДР анонсувала у контексті підвищення своєї "обороноздатності".

Запуск у вівторок відбувся через кілька годин після того, як американський авіаносець USS Carl Vinson прибув на військово-морську базу Південної Кореї в місті Пусан.

При цьому після запуску жителям японського острова Окінава надійшло повідомлення через систему оповіщення J-Alert про запуск ракети з території КНДР із закликом сховатися в бомбосховищі.

Берегова охорона Японії заявляла, що Північна Корея попередила Токіо про плани запустити "штучний супутник".