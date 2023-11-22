У КНДР заявили про запуск ракети-носія із супутником-шпигуном
Джерело:Reuters
Північна Корея повідомила про успішний запуск першого супутника-розвідника. Найближчим часом країна планує вивести на орбіту ще кілька таких супутників.
Державні інформагентства Північної Кореї повідомили, що супутник "Маліген-1" був запущений за допомогою ракети "Чолліма-1" із космодрому Сохе.
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Зазначають, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском. У КНДР також заявили про плани найближчим часом відправити ще кілька супутників-шпигунів для продовження забезпечення можливості спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.
У Держдепартаменті США заявили, що під час запуску використовувалася технологія балістичних ракет, використання якої заборонено резолюціями ООН.
На тлі запуску канцелярія японського прем'єр-міністра Фуміо Кішиди екстрено збере членів групи щодо ситуації в КНДР для обговорення заходів реагування.
Запуск розвідувального супутника Malligyong-1 / Фото Yonhap
Що відомо про супутник-шпигун
Військовий супутник-шпигун є одним із видів високотехнологічної зброї, розробку якої КНДР анонсувала у контексті підвищення своєї "обороноздатності".
Запуск у вівторок відбувся через кілька годин після того, як американський авіаносець USS Carl Vinson прибув на військово-морську базу Південної Кореї в місті Пусан.
При цьому після запуску жителям японського острова Окінава надійшло повідомлення через систему оповіщення J-Alert про запуск ракети з території КНДР із закликом сховатися в бомбосховищі.
Берегова охорона Японії заявляла, що Північна Корея попередила Токіо про плани запустити "штучний супутник".