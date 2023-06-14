Північна Македонія – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2024

У пятницю, 16 червня, збірна України з футболу проведе другий матч у відборі на чемпіонат Європи. Суперниками українців буде збірна Північної Македонії. Гру можна буде переглянути й в Україні.

Матч проти збірної Північної Македонії буде лише другим для українців у відборі на Євро-2024. Перший вони провели 26 березня проти збірної Англії в Лондоні, де поступилися.

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Матч Північна Македонія – Україна відбудеться в п'ятницю, 16 червня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Гра відбудеться у Скоп’є на стадіоні "Тоше Проескі".

Це буде другий матч на чолі збірної України для Сергія Реброва. Перший він провів у товариському матчі проти Німеччини, який закінчився з рахунком 3:3.

Хто покаже матч Північна Македонія – Україна

Усі матчі збірної України з футболу у відборі на Євро-2024 транслюватимуться на місцевих телеканалах Суспільного та медіасервісі Megogo. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу між Північною Македонією та Україною.

Пряма трансляція матчу Північна Македонія – Україна буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного. Наприклад, Суспільне Київ чи Суспільне Львів. Дивитися матч Північна Македонія – Україна можна буде виключно у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Натомість дивитися онлайн матч Північна Македонія – Україна буде лише на медіасервісі Megogo за відповідною підпискою.

На сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Македонія – Україна. Також будуть опубліковані відео голів матчу та огляд гри.