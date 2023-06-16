Північна Македонія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

Збірна України з футболу у п'ятницю, 16 червня, проведе матч відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії на виїзді. Онлайн-трансляція матчу Північна Македонія – Україна доступна на сайті 24 Каналу.

Матч проти Північної Македонії стане другим у відборі на чемпіонат Європи 2024 року для збірної України. В першому матчі наша команда на виїзді поступилася збірній Англії.

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Однак цього разу діями збірної України буде керувати Сергій Ребров. 7 червня 2023 року його офіційно призначили головним тренером збірної України. А вже 12 червня він провів перший матч на чолі "синьо-жовтих" – товариський матч проти Німеччини, який закінчився внічию 3:3.

Трансляція матчу Північна Македонія – Україна доступна на місцевих телеканалах Суспільно (наприклад Суспільне Київ, Суспільне Полтава чи Суспільне Львів). Однак виключно у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Онлайн-трансляція матчу Північна Македонія – Україна в інтернеті буде доступна лише на стримінговому сервісі Megogo за підпискою.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія – Україна. Вона буде доступна в цій новині.

Північна Македонія – Україна онлайн