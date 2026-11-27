Вищий кримінальний суд Хорватії 23 листопада 2026 року скасував рішення про передачу Володимира Журавльова Німеччині. Берлін звинувачує громадянина України у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Про це повідомили у юридичній компанії "Катеринчук, Моор і партнери".

Чому хорватський суд заблокував екстрадицію

Судді задовольнили апеляційну скаргу захисту та скасували попередній вердикт інстанції міста Пула від 18 вересня 2026 року.

Апеляційний суд визнав передчасними висновки суду першої інстанції та зобов'язав його отримати від німецьких судових органів додаткові роз'яснення щодо співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації та меж кримінального переслідування,

– наголосили юристи.

Захисники Журавльова зазначають, що питання екстрадиції досі залишається відкритим. Водночас Вищий кримінальний суд окремо вказав на необхідність суворого забезпечення прав особи, правової визначеності та справедливості розгляду.

Передісторія затримання українця

Правоохоронці Хорватії заарештували громадянина України 19 серпня 2026 року за підозрою у причетності до вибухів на трубопроводах.

До цього польський суд відмовив німецькій владі у його видачі та звільнив чоловіка з-під варти.

Коли у вересні суд хорватської Пули схвалив екстрадицію, сторона захисту назвала це рішення упередженим і подала апеляцію.

Уже 29 вересня 2026 року Володимир Журавльов офіційно подав прохання до влади Хорватії про надання йому політичного притулку.