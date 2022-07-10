росія діє як держава-терорист: Україна різко засудила рішення Канади щодо "Північного потоку-1"

Уряд Канади дозволив повернути до Німеччини відремонтовані турбіни "Північного потоку-1. Водночас Канада засуджує російську агресію.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України заявили, що розчаровані через такі дії Канади. Зазначили, що коли та ухвалила рішення, окупанти обстріляли мирних людей у Миколаєві, Харкові, Кривому Розі та Запорізькій області.

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"росія діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки отримали поранення", – наголосили в уряді.

Зміцнює переконання у безкарності

Україна вдячна за те, що Німеччина та Канада ухвалили ряд потужних санкцій проти росії. Проте остання канадсько-німецька домовленість є виконанням забаганки кремля та порушення санкційного режиму. Це лише зміцнить переконання москви у власній безкарності.

росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії,

– сказали у міністерствах.

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Немає технічних підстав

В Уряді переконують – Україна може повністю замінити "Північний потік-1", оскільки може використати оплачені транзитні потужності через Україну. Наразі ж Газпром користується менше ніж 40% від оплачених потужностей.

Також є маршрут транспортування газу через Польщу. Проте окупанти від нього відмовились. В українському уряді впевнені, що вимога кремля повернути турбіни для транспортування газу – це шантаж, що не має технічного підґрунтя. Канада та Німеччина погоджуються з цим, але все одно ухвалили рішення.

Елемент гібридної війни

У МЗС сказати, якщо турбіна "Північного потоку-1" таки потрапить до росії, то де дозволить кремлю використовувати енергетику у гібридній війні проти Європи. Через це позиція цивілізованих країн щодо окупантів має бути категоричною та однозначною.

"Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму", – мовиться у зверненні міністерствах.

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