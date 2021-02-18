Друга порція санкції проти "Північного потоку-2": чи є надія зупинити будівництво

Активні співпраця і комунікація із двома партіями Конгресу завжди мають позитивний результат.

Санкції для "Північного потоку-2": будуть чи ні

Цього разу конгресмени Майкл Маккоул, Мерсі Каптур, Адам Кінцінгер та Рубен Галлего звернулися до державного секретаря Ентоні Блінкена задля роз'яснення плану дій адміністрації Байдена щодо виконання санкцій згідно із Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) та змінами в нього (PEESCA).

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Нагадую, PEESCA отримав двопартійну підтримку Конгресу і вступив у дію 1 січня 2021 року, подолавши вето Трампа, накладене на NDAA 2021.

Оновлений закон містить другу порцію санкцій щодо компаній, які надають послуги з обслуговування або обладнання для суден "Північного потоку-2", а також компаній, що надають послуги зі страхування, перестрахування, перевірки або сертифікації трубопроводів.

Конгрес хоче чітко розуміти конкретні кроки впровадження нових санкцій і знати відповіді на питання, які хвилюють не тільки США, а й усю Європу:

статус проєкту після повідомлень про нібито відновлення робіт 7 лютого;

після повідомлень про нібито відновлення робіт 7 лютого; які компанії дотримувались 30-денного періоду припинення діяльності , тобто хто залишив проєкт після оголошення санкцій;

, тобто хто залишив проєкт після оголошення санкцій; статус консультацій з партнерами, в тому числі з Данією щодо того, як консорціум виконує зобов'язання датських дозволів прокладати труби у їх водах

На якому етапі?

16 лютого на розгляд Конгресу мав бути представлений обов'язковий звіт щодо суб'єктів, які здійснюють санкційну діяльність. Документ поки не оприлюднений, а нетерплячка зростає. У своєму листі представники обох партій просять окремо розглянути ряд суден (більшість, звісно ж, російських), які вели/чи ведуть будь-які роботи в рамках проєкту, що було зафіксовано з початку року. А це, до слова, 15 (!) суден.

Державний департамент поки не дав публічної відповіді, вміють тримати напругу.

А представники Конгресу тим часом вкотре нагадують, що даний проєкт не є суто комерційним, це інструмент політичного впливу Росії на Європу та Україну зокрема.

І вони готові допомагати новій адміністрації у протидії проєкту та врешті-решт його зникненню з порядку денного.

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Росіяни ж усіляко намагаються скористатися слабкими місцями перехідного періоду в адміністрації. Тому увага представників обох партій вкрай важлива.