Шанси на ескалацію з Росією зростуть: як Німеччина "підставила" Україну

Про те, що США, Росія та Німеччина домовились про добудову "Північного потоку-2", неофіційно було відомо давно. Ще за декілька тижнів до розмови між Байденом і Путіним.

Знаючі люди кажуть, були досягнуті й інші домовленості. І не всі вони на користь Україні.

Важливо Чому ми ще не в НАТО: нові ризики для України через "Північний потік-2"

А для України – це черговий геополітичний урок.

У кожної країни є виключно власні національні інтереси. І заради цих інтересів вони будь-якої миті пожертвують інтересами інших країн.

Навіть тими, дружбу до яких публічно висловлювали. Тож українці мають пам'ятати. Єдині наші справжні союзники – це потужна армія та флот. Більше допомогти Україні, ніж ми самі, ніхто не зможе. Інші країни нічого не винні.

Ні вступ до НАТО, ні кредитів, ні захисту. Ні-чо-го.

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Тож готуймося. Як тільки потік запустять, шанси на подальшу військову ескалацію з Росією різко зростуть.

Сподіваюся, на Банковій це розуміють. Тож чекаємо завтра відповідних дипломатичних заяв. Ми ж не "л*хи". Чи не так?