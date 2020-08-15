Днями 24 країни Євросоюзу підписали ноту протесту проти втручання США у будівництво "Північного потоку-2". Документ було направлено у американське МЗС.

Чому європейські країни згуртувалися проти США та чим невигідне для Америки завершення будівництва скандального газопроводу – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Нота протесту ЄС проти втручання США: про що йдеться

12 серпня 24 держави Європейського Союзу підписали ноту протесту проти втручання США у будівництво газопроводу "Північний потік-2", яку направили у МЗС Штатів. Як повідомляє Die Welt, не підтримали звернення лише три європейські країни. Які саме – наразі невідомо.

Підписанти звинувачують Сполучені Штати у порушенні міжнародного права. І, власне, зміст документу повторює слова верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, який 17 липня висловив занепокоєння щодо випадків застосування санкцій проти інтересів та компаній ЄС з боку третіх країн (якою є США). За його словами, "європейська політика повинна визначатися у Європі".

Активно проти обмежень виступає, зокрема, Німеччина. Так, 11 серпня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час візиту до Росії зазначив, що "жодна держава не має права диктувати ЄС його енергетичну політику".

Що відомо про санкції США проти Північного потоку-2?

Штати послідовні у своїй позиції проти будівництва газопроводу. Саме завдяки американським санкціям проти європейських підрядників, що набули чинності у грудні 2019 року, припинилися роботи на дні Балтійського моря. Зокрема, з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб.

Труба "Північного потоку-2" на території Німеччини / Фото Getty Images

Введені санкції передбачають, у тому числі, заборону на в'їзд до США для представників компаній, які беруть будь-яку участь у будівництві проєкту, та замороження їхніх активів на території держави.

У липні цього року адміністрація Трампа знову активізувала зусилля, щоб зірвати проєкт газопроводу, який будується підконтрольним Кремлю "Газпромом".

Для чого це Сполученим Штатам?

Американські високопосадовці неодноразово висловлювали занепокоєння, що "Північний потік-2" послаблює енергетичну безпеку Європи, збільшуючи залежність країн, таких як Німеччина, від нафти та газу Росії, а також – зменшуючи потік газу через Україну та позбавляючи доходів зокрема і Штати.

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Тобто Трамп сприймає ці проєкти передусім як конкурентні до експорту американських енергоносіїв. Так, "Газпром" постачає майже 40% усього європейського газу. США ж просувають власний експорт скрапленого газу, як альтернативу.

Ще у липні 2017 року у Штатах прийняли закон "Про протидію супротивникам США за допомогою санкцій". І там уже містилися пункти про те, що мала б зробити американська влада, щоб унеможливити в тому числі побудову цього газогону. Тобто, як пояснював Олександр Хара в коментарі сайту 24 каналу, у Конгресі є такий собі "апетит" по відношенню до Росії – щоб "приструнити" її.

За останні 5 років США стали великим постачальником енергоресурсів у світ в цілому і в Європу зокрема. Відповідно, вони зацікавлені у тому, щоб американський бізнес заробляв і на європейцях також,

– пояснив експерт.

Російські високопосадовці своєю чергою неодноразово заявляли, що жодні санкції не зірвуть проєкт "Північний потік-2". Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер розкритикував Вашингтон за "ескалацію загрози санкцій, які є екстериторіальними і, таким чином, суперечать міжнародному праву".

На цьому тлі погіршуються відносини між США та Німеччиною. Зокрема, на початку серпня президент США Дональд Трамп розкритикував канцлерку Ангелу Меркель та її уряд, звинувативши у "передачі мільярдів" президенту Росії Володимиру Путіну.

Ми повинні захищати Німеччину від Росії, але Німеччина платить Росії мільярди доларів за енергію, що надходить з трубопроводу,

– сказав Трамп під час мітингу в Оклахомі.

Також американський лідер погрожував зменшити кількість американських військ у Німеччині та ввести кілька нових зборів на німецьку автомобільну промисловість.



Відносини між США та Німеччиною погіршуються через будівництво газогону / Фото Getty Images

Чи завершать проєкт?

Напередодні підписання документу, 11 серпня, німецько-фінська енергетична компанія Uniper повідомила акціонерам, що через американські санкції "зросла ймовірність того, що будівництво газопроводу затягнеться або взагалі не буде завершено".

Крім того, у Uniper зазначили, що, можливо, доведеться списати позику, надану на "Північний потік-2". Вони посилаються на значний ризик того, що проєкт може дуже затриматися або навіть розвалитися під тиском американських санкцій.

Ми не можемо виключити можливість такого екстремального сценарію. Ми не можемо виключити, що можуть бути подальші затримки і що трубопровід можуть не завершити. Ми стурбовані цими санкціями і вважаємо, що це – важливо для європейського газопостачання,

– заявив генеральний директор Uniper Андреас Ширенбек.

Водночас він додав, що все ж очікує на завершення будівництва "Північного потоку-2" і санкції не вплинуть безпосередньо на Uniper, як на фінансового партнера.

Станом на кінець травня Uniper профінансував "Північний потік-2" на суму в 700 млн євро. Відповідно до угоди від 2017 року, загальна сума кредиту, наданого "Газпрому" п'ятьма західними компаніями (включаючи Wintershall, OMV, Engie і Shell), становить 950 млн євро. Це – частина всіх коштів, передбачених угодою. Іншу частину – 4,5 мільярда євро – надає "Газпром" за рахунок власних фінансів.

Російське судно "Академік Черський", яке теоретично може завершити "Північний потік-2", ще на початку травня прибуло у порт Балтійського моря. Однак влада Данії заборонила будівельні роботи в районі острова Борнхольм через те, що у тріски почався період нересту. Відновити їх можна буде не раніше вересня.

Ще одна причина затримки: судно повинне було отримати спеціальний дозвіл на роботи у місці, де затопили чимало боєприпасів під час Другої світової війни.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров своєю чергою 11 серпня заявив: усі учасники проєкту налаштовані на його завершення.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що зараз протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Газопровід справді був за кілька кроків від завершення. Однак санкції, введені США у грудні 2019 року, зупинили роботу над останньою його частиною. Зокрема, з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб. Наразі проєкт готовий на 93%. 3 травня російське судно "Академік Черський", яке теоретично могло б завершити "Північний потік-2", прибуло у порт Балтійського моря. Проте роботи досі не почалися.



Де розташовано газогін: карта​

