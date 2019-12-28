"Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN

Коли США ввели санкції проти великого будівельного проєкту, який плекає їхній важливий західний союзник – Німеччина, стало зрозуміло: щось іде не так. Втім, з російсько-німецьким газопроводом "Північний потік-2" взагалі все не так.

Конгрес США заборонив західним компаніям брати участь у будівництві, і президент Дональд Трамп підписав це рішення. Швейцарсько-нідерландський концерн уже відмовився від роботи. Проєкт очікують серйозні збитки і затримки, пише DN.

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Німеччина протестує. Але чому Берлін так оберігає "Північний потік-2", не зовсім зрозуміло. Газ надходитиме напряму з Росії, оминаючи Україну, що спростить Німеччині доступ до блакитного палива. Але при цьому німці стануть більше залежати від Путіна, а українці втратять доходи від транзиту.

Водночас Україна перебуває в стані уповільненої війни з Росією – відтоді, як Росія анексувала Крим, а США та ЄС ввели проти Москви санкції. Попри це, незабаром буде підписано новий договір про поставки газу через Україну в Західну Європу, чому дуже зраділа Ангела Меркель.

Але для чого тоді потрібен "Північний потік-2"? У цього трубопроводу й раніше не було жодних економічних чи потужнісних обґрунтувань. А німці не можуть палити скільки завгодно газу, не наражаючись на гнів кліматичної поліції.

ЄС з цього питання ухилявся від прямої відповіді, тому що сперечатися з німцями проблематично. Хоча більшість членів Євросоюзу воліли б обійтися без труб на дні Балтійського моря.

Правда в тому, що "Північний потік-2" – це проєкт Путіна. Це ще один спосіб надавити на Україну, розколоти європейців і нашкодити трансатлантичному зв'язку. У Німеччині ж насамперед соціал-демократи не наважуються відмовитися від будівництва, адже цей трубопровід з самого початку був їхнім дітищем.

Із цього можна зробити висновок, що "Північний потік-2" – найгірший із усіх проектів європейської енергетики та геополітики. І навіть перший трубопровід уже був зайвим.

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