12:28
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Світові Медіа
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN

      123
      "Північний потік-2" – путінський проєкт дестабілізації / АР

      Коли США ввели санкції проти великого будівельного проєкту, який плекає їхній важливий західний союзник – Німеччина, стало зрозуміло: щось іде не так. Втім, з російсько-німецьким газопроводом "Північний потік-2" взагалі все не так.

      Конгрес США заборонив західним компаніям брати участь у будівництві, і президент Дональд Трамп підписав це рішення. Швейцарсько-нідерландський концерн уже відмовився від роботи. Проєкт очікують серйозні збитки і затримки, пише DN.

      Важливо: Останнє попередження: США вимагають припинити будувати "Північний потік-2"

      Німеччина протестує. Але чому Берлін так оберігає "Північний потік-2", не зовсім зрозуміло. Газ надходитиме напряму з Росії, оминаючи Україну, що спростить Німеччині доступ до блакитного палива. Але при цьому німці стануть більше залежати від Путіна, а українці втратять доходи від транзиту.

      Водночас Україна перебуває в стані уповільненої війни з Росією – відтоді, як Росія анексувала Крим, а США та ЄС ввели проти Москви санкції. Попри це, незабаром буде підписано новий договір про поставки газу через Україну в Західну Європу, чому дуже зраділа Ангела Меркель.

      Але для чого тоді потрібен "Північний потік-2"? У цього трубопроводу й раніше не було жодних економічних чи потужнісних обґрунтувань. А німці не можуть палити скільки завгодно газу, не наражаючись на гнів кліматичної поліції.

      ЄС з цього питання ухилявся від прямої відповіді, тому що сперечатися з німцями проблематично. Хоча більшість членів Євросоюзу воліли б обійтися без труб на дні Балтійського моря.

      Правда в тому, що "Північний потік-2" – це проєкт Путіна. Це ще один спосіб надавити на Україну, розколоти європейців і нашкодити трансатлантичному зв'язку. У Німеччині ж насамперед соціал-демократи не наважуються відмовитися від будівництва, адже цей трубопровід з самого початку був їхнім дітищем.

      Із цього можна зробити висновок, що "Північний потік-2" – найгірший із усіх проектів європейської енергетики та геополітики. І навіть перший трубопровід уже був зайвим.

      Зверніть увагу: Як запуск "Північного потоку-2" вплине на Німеччину і Францію: пояснення Пристайка

      Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
      сьогодні
      4622
      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Україна – Росія Санкції Північний потік-2 Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 123
      сьогодні , 09:01 Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати
      Лія Бонавська 1271
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      281
      сьогодні , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 428
      сьогодні , 08:10 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Ярослав Голобородько 1143
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук