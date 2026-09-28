Військові КНДР біля фронту в Україні: де вони перебувають і яку роль виконують

Військовослужбовці КНДР перебувають поблизу кордону з Україною на території Курської області Росії. Водночас залишається питання, чи залучені вони безпосередньо до бойових дій проти України.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів бригадний генерал 82-ї окремої бригади ДШВ Дмитро Волошин.

За його словами, на одному з напрямків поблизу кордону з Курською областю перебувають дві бригади північнокорейських військових. Вони, як стверджує військовий, виконують завдання з оборони російського державного кордону.

Що відомо про військових КНДР на Курщині?

Військовий зазначив, що особисто спостерігав появу військових КНДР на Курщині ще у 2024 році. Водночас наголосив, що не може достовірно ідентифікувати кожного знищеного противника як військовослужбовця КНДР.

Візуально, чесно кажучи, вони себе не видають. Час від часу ми там знищуємо противника. Можна допустити, що це були саме корейці за тим, як вони рухалися і виглядали. Точно стверджувати я не можу,

– сказав Дмитро Волошин.

За словами генерала, військовослужбовці КНДР не заходили на територію України. Їх розміщення на Курщині, як стверджує Волошин, відбулося ще до появи повідомлень про нове перекидання десятків тисяч північнокорейських військових до Росії.

Військовий також вважає, що присутність північнокорейських підрозділів на російській території дозволила Росії вивільнити частину власного особового складу з другого ешелону та використати його на інших ділянках фронту.

Раніше в інтерв'ю для NHK Володимир Зеленський розповів, що КНДР відправила до Росії до 50 тисяч солдатів для здобуття бойового досвіду. За словами глави президента, ці іноземні найманці вчаться керувати безпілотниками та здобувають бойові навички безпосередньо на фронті.