Тепер назва коректна: півострів Київ в Антарктиці зареєстрували як Kyiv Peninsula

Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR) зареєстрував нову географічну назву півострова Київ у зведеному каталозі географічних назв Антарктики. Тепер в публікаціях офіційно можна використовувати і Kyiv Peninsula.

Цього вдалося досягти завдяки тривалим, майже річним перемовинам Національного антарктичного наукового центру з постійним комітетом SCAR з географічної інформації Антарктики.

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KyivNotKiev тепер і в Антарктиці

Тепер у всіх публікаціях можна абсолютно коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula,

– йдеться у повідомленні.

У НАНЦ уточнили, що формально така назва чинна ще з 7 вересня 2020 року – з дати першого офіційного запиту наукового центру, хоча фактично зміни у реєстрі сталися тільки тепер.

Зокрема, можна використовувати Kyiv Peninsula для географічної прив'язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництва картографічних матеріалів тощо.

Враховуючи слабке поширення дотепер старої назви Kіеv Peninsula, українські вчені мають всі шанси через свої публікації зробити Kyiv Peninsula домінувальною назвою для подальшого вживання міжнародною антарктичною спільнотою.

Півострів Київ в Антарктиці: що про нього відомо

Він розташований на західній стороні Землі Ґреяма. Названий на честь столиці України завдяки українській антарктичній станції "Академік Вернадський", розташованій неподалік – на острові Ґаліндез.

Його нову назву англійською мовою додали завдяки кампанії #KyivNotKiev, або ширше #CorrectUA, яку започаткувало ще 2018 року Міністерство закордонних справ України. Зробили це, аби домогтися передачі українських географічних назв латинкою ближче до їхньої української вимови, а не в російському спотворенні.

Півострів Київ розташований на західній стороні Землі Ґреяма: карта НАНЦ