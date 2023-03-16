Суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Пивоварському

Вищий антикорупційний суд 16 березня обрав для колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського заставу у 9,997 мільйона гривень. Його підозрюють у завданні збитків державі.

Пивоварського підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, що завдало державі понад 30 мільйонів доларів збитків.

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У чому підозрюють Пивоварського

Пивоварський не пізніше ніж за 5 днів із дня обрання застави зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок ВАКС.

Суд до 16 травня поклав на ексміністра такі обов’язки:

прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзди за межі столиці й Київської області;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі, свідками та іншими особами, указаними в ухвалі.

Ухвала ще може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів із дня її проголошення.

Що відомо про справу

За версією слідства, у липні 2015 року тодішній міністр і його заступник Володимир Шульмейстер забезпечили ухвалення наказу, який дозволив приватним компаніям стягувати корабельний збір із суден у порту Південний разом із ДП АМПУ у пропорції 50:50.

При цьому за законом збір мало право стягувати лише держпідприємство, тому що акваторія належить державі, заявили антикорупційні органи.

Пивоварський після цього заявив, що саме Мінінфраструктури має займатися регулюванням питань, пов'язаних із портовими зборами. Наказ, про який йдеться у підозрі, попередньо узгодили низка міністерств та відомств, його підтримали на засіданні Кабміну. Також, за словами ексміністра, наказ завізувало Міністерство юстиції, перевіривши на відповідність законодавству України.