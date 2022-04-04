"Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся": окупанти розкрили причину "відведення військ"

Російська пропаганда намагається подати "відведення військ" як частину свого плану. Насправді ж причина втечі окупантів – шалені втрати та страх бути ліквідованим героями ЗСУ.

Ворог намагається розповідати, що "відводить війська", бо досягнув своїх цілей. Насправді ж жодного відведення не відбувається – ворог просто зазнає втрат у боях із ЗСУ та панічно втікає.

Читайте також Вихідні замість грошей та заборона скаржитись: чергові підтвердження проблем в армії окупанта

Правда про "відведення"

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта зі своєю дружиною. Той зізнається – росіяни зазнають втрат та втікають, щоб не потрапити під атаку ЗСУ.

Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет,

– розповідає окупант.

Рашист також повідомив своїй пасії, що усі заяви пропагандистів – брехня.

Розмова окупанта з дружиною: відео

Дивіться до теми – Як в Росії брешуть про свої злочити у Бучі