Популярна мережа ресторанів Pizza Chelentano закриває ресторани в Києві. Наразі з 45 піцерій працюють лише 2 – у Києві та Борисполі. Однак вони теж скоро мають закритися. Як зазначив Максим Храмов, який розвиває мережу за франчайзингом у Києві, причина у тому, що навіть оновлений формат закладів не приносить результату.

Про таке рішення власник столичної мережі Pizza Celentano Максим Храмов повідомив в інтерв'ю "Новое время. Бизнес".

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Максим Храмов відзначив, що ресторани Pizza Celentano поступово закривалися протягом кількох років. Натомість замість них з'являлися більш успішні заклади.

Власник столичної мережі піцерій пояснив, що компанія пробувала змінювати формат, залучати офіціантів, але все це не дало результату. Це і є причиною закриття ресторанів "Піца Челентано".

"Вірю, що Celentano може повернутися в Київ в оновленому вигляді", – зауважив Максим Храмов.

За його словами, остаточне рішення щодо закриття закладів вже ухвалено. І якщо колись це була велика мережа в Києві, що налічувала 45 піцерій, то наразі повноцінно працюють лише 2 – у столиці та Борисполі, що в Київській області.

Що відомо про заклади Pizza Celentano

Мережу Pizza Celentano вигадав львівський ресторатор Марк Зархін. У серпні 1998 року саме у Львові він разом з Ігорем Поздняковим та Олександром Шевельовим відкрили перший заклад, який працював у форматі швидкого обслуговування. Тоді вони вклали у бізнес понад 20 тисяч доларів.

Наразі ресторани Pizza Celentano працюють у 54 містах України. Цікаво, що назву для мережі придумав друг ресторатора Марка Зархіна — популярний виконавець шансону Гарік Кричевський.



Один із закладів Pizza Celentano в Києві / Фото "Ліга. Бізнес"