План U-24: Шмигаль розповів, як відновлюватимуть Україну після війни
Джерело:ВВС
Російські загарбники не лише зруйнували сотні тисяч життів, але й позбавили українців дому. Тож після перемоги на Україну чекатиме ще одне випробування – післявоєнне відновлення.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю. За його словами, уряд України має план відновлення, що вже отримав назву U-24.
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За словами Шмигаля, Україна після завершення війни з Росією буде відновлюватися в 3 етапи. А саме:
- Перша вже йде, коли ми відновлюємо зруйновані об'єкти тимчасово, оперативно і швидко.
- Другий етап – це швидке відновлення після завершення бойових дій. Він полягає у відновленні поставок води і електрики на зруйнованих територіях.
- Третій етап – повноцінне оновлення українських міст, інфраструктури та країни в цілому.
Цей етап буде найбільш витратним, найбільш тривалим, але ми хочемо реалізувати його дуже швидко. Це має бути паралельно з політичними процесами входження України до Європейського Союзу, як нещодавно було написано у Версальській декларації,
– підкреслив Шмигаль.
Він також додав, що перспектива членства України в ЄС підтримує внутрішнє очікування якнайшвидшого завершення війни.
Раніше Шмигаль назвав 3 джерела відновлення економіки України, серед яких:
- заморожені кошти Росії – їхня конфіскація та репарація,
- російське майно,
- кошти західних партнерів.
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