Данілов озвучив 12 кроків деокупації Криму: військовий експерт проаналізував їх

Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив 12 кроків, які потрібно буде виконати після деокупації Криму. Це допоможе повернути півострів до нормального життя.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, план Данілова – влучний та в певному сенсі зухвалий, адже зрозуміло, що від нього "підгорає" в російських пропагандистів та політиків.

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Дуже вдалий план

Як наголосив Селезньов, план Данілова надзвичайно влучний. Його обов'язково потрібно реалізувати.

Попри певну частку жарту в тих кроках, які оприлюднив Данілов, там дуже багато важливих складових, які будуть реалізовані. Зрозуміло, що після звільнення Криму там буде період стабілізаційних дій. Не лише пошук та ліквідація шпигунів та розмінування, але й повернення до звичного життя,

– зазначив Селезньов.

До цього варто підготуватися не лише профільному міністерству, але й взагалі усім гілкам української влади, які запрацюють в Криму після звільнення. Потрібно обов'язково звільнити півострів від усього "мотлоху та лайна", яке навезли туди після початку війни в лютому 2014 року.

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Крім того, окупанти перетворили Крим на військову базу. У майбутньому цей півострів має бути рекреаційною та відпочинковою зоною. А усі росіяни, які заїхали в Крим з 2014 року мають покинути цю територію.

Ті особи, які приїхали в Крим після початку війни в лютому 2014 року з Росію, мають покинути територію України. А Крим – це Україна. А далі у встановленому порядку перетинати державний кордон,

– наголосив Селезньов.

Що відомо про план Данілова щодо Криму