Під час свого виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що план надходжень до держбюджету у січні перевиконано на 7 мільярдів гривень.

Збільшити надходження податків вдалося завдяки великим платникам податків, вважають фахівці. Переважно підприємствам газодобувної та металургійної галузей, енергетики й агросектору. Саме вони, за даними ДПС, забезпечують понад 60% вiд усiх надходжень до держбюджету.

Металургія, агрокомплекс, IT сфера – наразі ми говоримо про ці локомотиви, про ці флагмани, які виводять економіку із кризи. Серйозний успіх показали аграрії, оскільки торік видався небувалий врожай. І звичайно основними, хто наповнюють сьогодні бюджет, все-таки залишаються металурги і працівники гірничої сфери, власники гірничорудних підприємств,

– поділився економічний експерт Кость Бондаренко.

Серед топових платників податків в Україні, вже традиційно – металургійні підприємства. Завдяки зростанню світових цін на руду та метал, торік вони досягнули рекордних показників. Так, лише Група компаній Метінвест, у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів більше 52 мільярди гривень податків та зборів. А це у майже у 2,5 раза більше, ніж за попередній період.

"Сьогодні український метал купується навіть попри те, що депутати ВРУ обклали підприємства "драконівськими" податками і встановили "драконівські" тарифи. Металурги продовжують показувати позитивну тенденцію та відповідно наповнювати бюджет України", – зауважив Кость Бондаренко.