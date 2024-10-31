Лавров назвав Формулу миру "тупою", а План перемоги Зеленського "шизофренічним"

Володимир Зеленський нещодавно презентував План перемоги партнерам. У Росії не змогли пройти повз.

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров назвав "формулу миру" тупою. Він також висловив свою думку і про План перемоги, передає 24 Канал.

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Що сказав Лавров

Виступаючи на Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, він зазначив, що "формула", "план" та "фантазії про членство підконтрольної Києву України то в НАТО, то в Євросоюзі" не роблять мир у Європі ближчим.

За його словами, Захід "закриває очі на русофобський режим у Києві". Лавров заговорив і про відновлення стабільності на континенті. Він вважає, що вона буде відновлена тільки у випаду забезпечення довготривалих надійних гарантій безпеки.

Він уточнив, що має на увазі, але, ймовірно, він хоче, щоб весь світ пішов на поступки Росії та закрив очі на те, що його держава розв'язала цинічну повномасштабну війну та постійно тероризує мирне населення.