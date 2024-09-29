В Офісі Президента пояснили, як працюватимуть з Планом перемоги далі

Днями Володимир Зеленський представив свій План перемоги у США. В Офісі Президента розповіли, як далі розвиватиметься робота.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що з 30 вересня Україна буде на зв'язку в усіх напрямках з командами, які домовилися створити лідери України та США. Це потрібно, щоб до їхньої наступної зустрічі вже були конкретні напрацювання, передає 24 Канал.

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Важливо побачити реалізацію плану

За його словами, є непрості питання, над якими треба працювати, проте є розуміння, що це треба робити зараз, зараз той момент, який треба використати.

Єрмак також відповів на питання, коли цей план покажуть українцям. Він наголосив, що в ньому, безумовно, є "чутливі частини", які закриті.

І не тому, що є секрети, це наша країна... в якій не може бути секретів, особливо під час війни, але все ж, ви знаєте, все, що стає публічним, це чують не тільки у нас у країні, це чує і ворог,

– підкреслив керівник ОП.

Він також зазначив, що важливо побачити реалізацію Плану перемоги на ворожій території та в перемогах української армії.