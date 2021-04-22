Захід з посланням Путіна не справив жодного враження. Нічого особливого ми не почули, тільки те, що було і завжди. Єдине, що Путін вперше чи ні, але включив у свій виступ агресивний меседж для Заходу. Далі читайте російською.

С одной стороны какие-то "красные линии" вдруг появились при том, что Россия сама будет определять эти красные линии, т.е. решать, что враждебно, а что нет. С другой стороны – "мы со всеми хотим жить в дружбе".

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В данном случае Путин фактически потребовал от Запада сохранить его право проводить кибератаки на политическую инфраструктуру, безнаказанно продолжать череду политических убийств, делать все, что он хочет, как минимум, в ближайших геополитических окрестностях. И его упоминание о том, что в Беларуси готовился переворот – это индикатор того, что с Лукашенко достигнуты какие- то договоренности и на беларусском фронте будет прорыв.

Про Украину, как я понимаю, вообще не было ни слова не сказано. И это еще раз показывает, что Путин не собирается ни с кем обсуждать этот вопрос. Это решение, которое будет принимать лично российский диктатор и он же будет решать, какие действия Запада по поддержке территориальной целостности Украины являются враждебными по отношению к России.

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Путин считает, что Запад слаб, Запад не готов к жесткой конфронтации.

Главный месседж его послания: "мы будем делать то, что считаем нужным, а если вы дернитесь, мы будем определять, что является враждебным, а что нет". Фактически была озвучена угроза продолжать агрессивный курс Кремля, если Запад не пойдет де-факто на капитуляцию.