План Росії з мобілізації 26 000 "резервістів" окупованого Донбасу фактично зірвано

План з мобілізації 26 000 "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ Росії фактично зірвано. Чоловіки призивного віку уникають призову.

Вони не хочуть бути "гарматним м'ясом" в армії окупанта. Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на дані ГУР.

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В ОРДЛО зірвали план примусової мобілізації

За рахунок мобілізованих планували сформувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Однак це завдання не вдалося виконати.

Особовий склад, який все ж вдалося залучити, забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю,

– йдеться у повідомленні.

При цьому представники російської армії, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об'єктів, покращення оборонних позицій. Також їх використовують для виявлення позицій українських захисників.

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