Про інцидент стало відомо 20 липня. Деталі встановлює поліція.
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Поліція Одещини розшукує Кутафіна Сергія, що втік із слідчого ізолятора. Він народився 1980 року.
Зріст чоловіка – 170 – 175см. Він має карі очі, худий, із темним волоссям та короткою стрижкою. Також у зловмисника подряпини на руках і тілі.
Сергій Кутафін одягнений у джинси синього кольору, не має взуття.
Із СІЗО втік зловмисник / Фото Нацполіції Одещини