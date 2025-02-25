У президента Трампа є план, – Дуда про завершення війни в Україні

У суботу, 22 лютого, президент Польщі зустрівся з Дональдом Трампом у США. Окрім присутності американських військових на території Польщі, лідери говорили й про завершення війни в Україні, зокрема приватно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на канцелярію Анджея Дуди. Він наголосив, що задоволений результатами перемовин.

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Які деталі розповів Дуда

Трампові вдалося запевнити колегу у своєму прагненні завершити війну якнайшвидше, і що єдиний спосіб це зробити – "розмова з Путіним".

Путін не може ігнорувати те, що говорить йому Дональд Трамп, тому що він викликає в нього повагу; потенціал США набагато більший, ніж у Росії. Я переконаний, що в президента Трампа є план,

– заявив Дуда.

Окрім того, він впевнений, що Україна не "переживе цю війну" без американської допомоги. А оскільки Путіна не цікавлять втрати серед російських військових, "цю війну треба якось закінчити".

Нагадаємо, польського президента розкритикували за "зневажливу" 10-хвилинну зустріч з Трампом поблизу Вашингтона. У кулуарах Конференції консервативної політичної дії (CPAC) Дуда буцімто очікував на саму розмову довше, аніж вона тривала.