План відбудови країни: відбувся міжнародний форум RE:UKRAINE

Форум RE:UKRAINE об’єднав на одному дискусійному майданчику понад 400 осіб з усіх регіонів країни – фахівців та експертів будівельної галузі, високих технологій, управління фінансами, політиків, представників центральної та місцевої влади.

Головні панелі форуму були присвячені стратегії відбудови країни в цілому та кожного українського міста зокрема. А також – післявоєнному економічному зростанню та відбудові.

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Організаторами події стали добровольчий будівельний батальйон "Добробат" (Україна) та Центр Інновацій CFI (США)



Дмитро Іванов, CEO "Добробат" / Фото RE:UKRAINE

На RE:UKRAINE прозвучало багато практичних ідей та нових поглядів на процес відбудови – створення нового образу повоєнної України. Ми зрозуміли готовність до діалогу між владою, забудовниками, міжнародними партнерами – тож перший крок зроблено. Далі будемо працювати над створенням бек-офісу – єдиного координаційного центру, який об’єднає основних стейкхолдерів на цьому ринку,

– розповів Дмитро Іванов, CEO "Добробат".



Андрій Длігач / Фото RE:UKRAINE

Андрій Длігач, голова Advanter Group та співзасновник Центру економічного відновлення, засновник міжнародної бізнес-спільноти Board додав, що відновлення України — це перш за все переосмислення візії України, модернізація відносин всередині держави і вже потім – модернізація інфраструктури.

Це можливо лише за умов єднання громадянського суспільства, бізнесу і держави. Це, в свою чергу, моя місія і тому я щасливий, що було організовано форум RE:UKRAINE як інклюзивний майданчик саме осмислення відбудови України,

– підкреслив він.

"Панель, яку мені пощастило модерувати, стосувалася власне стратегії модернізації України. І ми з шановними панелістами дійшли спільної думки, що для цього потрібна єдина візія майбутньої України, що місцева влада має прагнути створити найбільш привабливе середовище для підприємців і мігрантів, а держава – сприяти перетворенню всієї країни на найкраще місце для життя і ведення бізнесу", – підсумував Длігач.

Міжнародний форум RE:UKRAINE: дивіться трансляцію



Організаторами події стали "Добробат" та Центр Інновацій CFI / Фото RE:UKRAINE

Другим етапом Форуму RE:UKRAINE стане організований Центром інновацій (CFI) візит делегації українських урядовців та експертів з будівництва в США до району затоки Сан-Франциско восени 2023 року. Під час 10-денного візиту українські фахівці відвідають інноваційні дизайнерські, будівельні та технологічні компанії, отримають консультації та зможуть домовитись про співпрацю.

Головні панелі форуму були присвячені стратегії відбудови країни / Фото RE:UKRAINE