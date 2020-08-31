Разумков розповів про плани роботи Ради під час четвертої сесії: що розглядатимуть
Під час четвертої сесії для парламентарів головним буде питання державного бюджету на 2021 рік. Крім того, заплановано розгляд низки соціальних та економічних законопроєктів.
Головне питання – держбюджет-2021
Дмитро Разумков розповів про плани роботи під час четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, повідомляє УНІАН.
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На цю сесію стратегічним буде саме питання державного бюджету на наступний рік,
– зазначив голова Ради.
Відповідно до законодавства, він має надійти до парламенту до 15 вересня.
Разумков додав, що Рада готова до цього повністю. Профільний комітет та всі інші комітети, які залучені у процес, готові працювати й вносити свої пропозиції.
Що це розглядатимуть на сесії
- Спікер Ради також додав, що протягом поточної сесії буде більше політики, адже наближаються місцеві вибори.
"Але я сподіваюся, що конструктив буде більш вагомим та важливим для нардепів, ніж рейтинги на місцевих виборах", – наголосив Разумков.
- Розглянуть також низку соціальних та економічних законопроєктів, зокрема пов'язаних з підтримкою малого та середнього бізнесу.
Голова парламенту висловив сподівання, що депутати працюватимуть не менш якісно, ніж раніше.
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Що відомо про четверту сесію Ради 9-го скликання
- Відкриється у вівторок, 1 вересня, о 12:00.
- Відповідно до календарного плану роботи парламенту, 10 тижнів Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань.
- Ще 7 тижнів народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях, а для роботи з виборцями відведено чотири тижні.