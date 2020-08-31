Під час четвертої сесії для парламентарів головним буде питання державного бюджету на 2021 рік. Крім того, заплановано розгляд низки соціальних та економічних законопроєктів.

Головне питання – держбюджет-2021

Дмитро Разумков розповів про плани роботи під час четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, повідомляє УНІАН.

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На цю сесію стратегічним буде саме питання державного бюджету на наступний рік,

– зазначив голова Ради.

Відповідно до законодавства, він має надійти до парламенту до 15 вересня.

Разумков додав, що Рада готова до цього повністю. Профільний комітет та всі інші комітети, які залучені у процес, готові працювати й вносити свої пропозиції.

Що це розглядатимуть на сесії

Спікер Ради також додав, що протягом поточної сесії буде більше політики, адже наближаються місцеві вибори.

"Але я сподіваюся, що конструктив буде більш вагомим та важливим для нардепів, ніж рейтинги на місцевих виборах", – наголосив Разумков.

Розглянуть також низку соціальних та економічних законопроєктів, зокрема пов'язаних з підтримкою малого та середнього бізнесу.

Голова парламенту висловив сподівання, що депутати працюватимуть не менш якісно, ніж раніше.

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