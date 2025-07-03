"Автори спали 3 роки": що не так зі статтею про план Путіна захопити Одесу

Європейські політики не вірять у готовність Володимира Путіна зупинити бойові дії. Ба більше, видання Financial Times написало про плани диктатора захопити Одесу, щоб забрати в України доступ до порту.

Такі повідомлення з'являються регулярно, тому до них треба ставитися скептично. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що головна мета подібних статей – драматизувати ситуацію.

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Чи є ризик захоплення Одеси

Іноді ЗМІ роблять це з хорошими намірами, наприклад, щоб звернути увагу громадськості на проблему, мотивувати сильніше тиснути на Путіна. Але від таких публікацій більше шкоди, ніж хорошого впливу. До того ж у статті розганяють панічні настрої про те, що все нібито стало дуже погано.

Так, у нас складна ситуація, є нестача певних ресурсів на тлі відмови США допомагати, але чомусь у публікаціях не говорять про те, що головний засіб ураження на фронті – це FPV-дрони. Їх на 90% виробляє Україна,

– наголосив Володимир Фесенко.

Ми справді залежимо від американських засобів ППО. На жаль, зараз відчуваємо їхню нестачу. У цьому є об'єктивна проблема, але вона напряму не впливає на ситуацію на фронті.

"Щодо Одеси, то це просто смішно. Нагадаю, що мета захопити Одесу була у Росії ще в перший рік війни. Так само можемо сказати про Харків. У Росії завжди говорили, що хочуть відрізати Україну від моря, вийти до Придністров'я, але ці наміри провалилися ще у 2022 році", – підкреслив Володимир Фесенко.

Зараз ми не бачимо спроб десантування біля Одеси, окупанти не можуть перейти на правий берег Дніпра. Тому поки немає прямих передумав чи можливостей, щоб захопити Одесу.

Можна зрозуміти такі публікації про ризики захоплення Сум, адже це місто розташоване за 30 кілометрів від російського кордону. Ба більше, там росіяни створили плацдарм, але зараз ситуацію вдалося стабілізувати.

Для Одеси прямих загроз немає. Головна проблема там – постійні повітряні атаки. Тому, читаючи такі публікації, здається, що їхні автори спали 3 роки, а тепер прокинулися і пишуть про проблему, яка була актуальна ще в лютому 2022 року,

– підсумував політолог.

Нагадаємо, у статті Financial Times мовилось про те, що захоплення Одеси нібито є головною ціллю Росії станом на зараз. На публікацію відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. Андрій Коваленко наголосив, що Путін хоче захопити всю Україну, але це не більше, ніж його бажання. Планувати можна що завгодно, але нічого з цього окупантам не вдасть