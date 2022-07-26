СБУ викрила плани росії щодо "референдуму" з приєднання окупованих регіонів

Служба безпеки провела операцію щодо викриття планів росії з "референдуму". Правоохоронці дізнались усі деталі з можливого приєднання окупованих територій Сходу України.

Для того, щоб план з "референдумом" став реальністю, росія планує скористатися послугами своєї організації "Донецька республіка".

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росія залучає понад тисячу своїх "активістів"

Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками української спецслужби, для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка",

– мовиться в повідомленні.

Колись ця організація вже діяла на окупованій Донеччині. Зараз її розширюють, а тому й змінюють назву. СБУ припускають, що це буде "большая россия".

Правоохоронці повідомляють, що зараз до оранізації входить 1 000 "активістів". Вони кожного дня зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Це – агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами. Вони фактично вербуюють людей, охопили вже понад 200 тисяч місцевого населення.

Незаконні зібрання та агітації

Пропагандисти кремля хочуть, щоб їхня брехня охопила якомога більше глядачів. Тому вони будуть задіювати підконтрольні медіа-ресурси, пропаганду дивилися 50 мільйонів людей з росії та Сходу України.

росіяни також планують перекинути на Схід понад 1 тисячу російських "експертів". За даними СБУ, вони мають організувати незаконні масові збірання, поширювати агітацію на підтримку референдуму й облаштуванти виконкоми.

Для поширення сепаратистських ідей ворог намагається створити розширену мережу так званих активістів в Херсонській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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