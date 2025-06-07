Росія хоче захопити пів країни до кінця 2026 року: в ISW оцінили реалістичність планів

Заступник Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія планує захопити всю Лівобережну Україну, а також відрізати країну від Чорного моря. Проте аналітики скептично ставляться до цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Перл-Гарбор чи Цусіма 2․0: як Україна переписує правила війни та що про це пишуть на Заході

Які плани Росії на Україну і чому вони не стануть дійсністю

У спілкуванні з журналістами Павло Паліса заявив, що Росія прагне захопити всю Донецьку та Луганську області до 1 вересня 2025 року та створити буферну зону вздовж північного українсько-російського кордону до кінця року.

Окрім цього, Москва має намір окупувати всю лівобережну частину України та захопити Одеську та Миколаївську області до кінця 2026 року, позбавивши Україну доступу до Чорного моря.

Карта планів Росії, яку Паліса продемонстрував союзникам / фото ISW

Аналітики Інститут вивчення війни вказують, що росіяни, ймовірно, не зможуть досягти своїх заявлених цілей на 2026 рік, враховуючи значні втрати протягом трьох останніх років війни. Вони вважають, що окупанти не здатні на оперативний маневр на полі бою.

Наприклад, згідно з картою можна припустити, що до вересня ворог планує пробити фортечний пояс Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ – низку укріплених міст, що утворюють основу оборонних позицій України в Донецькій області, – зі швидкістю, яку російські війська ніколи не демонстрували під час повномасштабного вторгнення.

Зрештою росіянам буде важко окупувати і решту Херсонської області до 2026 року, оскільки це вимагатиме форсування Дніпра, захоплення Херсона та подальше просування до адміністративних кордонів. З моменту виведення російських військ з Херсона жодна армія не мала успішних масштабних операцій через Дніпро.

Ба більше, аби виконати план російським військам доведеться до кінця наступного року захопити 9 неокупованих обласних центрів – Запоріжжя, Одесу, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Харків, Суми, Чернігів та Полтаву – з приблизною довоєнною чисельністю населення понад 5,6 мільйона осіб.

"Росія навряд чи захопить половину України, якщо міжнародна коаліція продовжуватиме підтримувати Україну", – вказують в ISW.