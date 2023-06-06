Буде серйозна зарубка, – легіон "Свобода Росії" про дії в Москві після перемоги України

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" впевнено крокують до своєї мети – звільнення Росії від окупаційного путінського режиму. Однак у Росії є ще декілька претендентів на місце Владіміра Путіна, з якими російським добровольцям доведеться поборотися.

Про це 24 Каналу розповів представник політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Він додав, що російські добровольці готові до протистояння з ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним.

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Росіянам байдуже

Мізки росіян повністю атрофовані внаслідок російської пропаганди. Їм абсолютно байдуже, що їхня влада щоночі ракетними обстрілами тероризує цивільне населення в Україні й вбиває дітей.

Частина населення Росії підтримує кровопролитну війну в Україні, така ж частина росіян – проти війни.

Водночас "компромісно" налаштована абсолютна більшість росіян. Іншими словами, їм байдуже на війну в Україні й на те, що Росією вже понад 20 років керує воєнний злочинець Владімір Путін.

Якщо Путін говорить, що Крим російський, то вони радіють. Якщо завтра прийде інша влада й скаже, що Путін злочинець і його місце у Гаазі, то вони скажуть, що його давно треба було туди відправити,

– сказав представник політичного крила легіону "Свобода Росії".

Міжнародний кримінальний суд в Нідерландах 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Керівництво ворожої держави має бути покаране за злочини проти України.

Більшість населення Росії прийме будь-яку владу й силу. Головне, щоб їх не чіпали.

"Ось це ми (легіон "Свобода Росії" – 24 Канал) їм можемо забезпечити", – наголосив Барановський.

На його думку, з агресивними прихильниками війни й імперіалізму, такими як Пригожин, у легіону "Свобода Росії" буде серйозна зарубка, озброєне протистояння. Проте російські добровольці готові до цього та усвідомлюють всі ризики.

Іншого шляху змінити майбутнє Росії просто немає вже,

– додав представник політичного крила легіону "Свобода Росії".

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Пригожин боротиметься до кінця

Цілком реалістичний сценарій, що після звільнення Криму в Росії станеться колапс державного управління. Барановський припустив, що у Росії ситуація буде схожа на ту, коли режим Януковича почала перемагати Революція Гідності.

Однак Євгєній Пригожин просто так "з гри не вийде". Він боротиметься за владу до кінця.

Тому добровольці розуміють, що у Москві їм швидше за все доведеться зіштовхнутися не з російською армією, яка буде чекати хто переможе, а саме з Пригожиним та його угрупуванням.

Хто виявиться сильніший, той і забере все,

– підсумував Барановський.

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