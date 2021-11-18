Планували вбивство Лещенка: у МВС розповіли перші деталі замаху на міністра

Група зловмисників планувала здійснити замах на одного з міністрів уряду. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів більше деталей про інцидент.

Перші подробиці замаху на міністра Монастирський розповів під час брифінгу.

Важливо Поліція затримала людей, які планували вбити українського міністра

За останніми даними, зловмисників, які планували здійснити напад, вже затримали правоохоронці. Монастирський зауважив, що замах готували на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Що відомо про замах на Лещенка

За словами міністра внутрішніх справ, замовниками замаху були 2 людини – громадянин США та громадянка України. Виконавицею злочину була українка.

Замовницю вивели на людину, яка виконувала роль кілера, іміж нею та "кілером"

Замах був пов'язаний із діяльністю Романа Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду. Монастирський пояснив, що замовники замаху намагалися:

відібрати у нього майно,

нібито вибити борги.

Очільник МВС додав, що замовник спершу замовив одне викрадення та вбивство. "Виконання" цього замовлення та "докази" імітували правоохоронці. Після цього замовник захотів "вибити" нібито існуючі борги у Лещенка – він хотів, щоб міністру завдали тілесних ушкоджень і не заперечував, якщо його вб'ють.

Монастирський показав матеріали оперативної відеозйомки.

Брифінг Дениса Монастирського: дивіться відео

Інформацію про підготовку замаху правоохоронці отримали кілька місяців тому. Поліція працювала під контролем Офісу генпрокурора.

Як затримали зловмисників

Увечері 17 листопада у ресторані відбулася зустріч замовників та кілера у ресторані, було внесено завдаток у розмірі 20 тисяч доларів. Громадянин США мав залишити Україну, після чого планувалося вбивство. Підозрюваних затримали, їм загрожує довічне ув'язнення.

Актуально Замовником вбивства Лещенка був громадянин США, який дав кілерам 20 тисяч завдатку

Зауважимо, що сам Роман Лещенко дізнався про замах на нього за пів години до брифінгу. Політик наголосив, що з 2020 року його сім'ї неодноразово погрожували. Міністр пов'язує підготовку вбивства зі своєю політичною діяльністю.