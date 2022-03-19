Платежі у Приват24 будуть тимчасово недоступні
19 березня 2022 , 22:02Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Приватбанку
У Приватбанку попередили, що платежі у додатку Приват24 будуть тимчасово недоступні. Зокрема через регламентні роботи.
Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 19 березня. Зокрема мовиться про обмеження всього на майже 10 годин.
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У Приват24 вночі будуть недоступні платежі
Сьогодні вночі (мовиться про 20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24. У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні,
– повідомили у банку.
Пояснили, що роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку та подякували за розуміння.
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