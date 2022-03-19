Платежі у Приват24 будуть тимчасово недоступні

У Приватбанку попередили, що платежі у додатку Приват24 будуть тимчасово недоступні. Зокрема через регламентні роботи.

Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 19 березня. Зокрема мовиться про обмеження всього на майже 10 годин.

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У Приват24 вночі будуть недоступні платежі

Сьогодні вночі (мовиться про 20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24. У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні,

– повідомили у банку.

Пояснили, що роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку та подякували за розуміння.

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