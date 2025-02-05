Платформа "Свідок" запустила телефонну лінію: нею може скористатись кожен українець

Онлайн-платформа Svidok.org, яка збирає спогади українців про війну, запустила власну телефонну лінію. Скористатися новим сервісом тепер може кожен українець.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Svidok.org. Зазначається, що телефонна лінія є безкоштовною для всіх абонентів в Україні.

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Як працює телефонна лінія від "Свідка"

Автори платформи "Свідок" розповіли, що поділитись пережитим українці можуть у будь-який час, адже цей сервіс доступний цілодобово.

Це дуже зручна опція для українців: відтепер можна швидко, фактично по "гарячих" слідах, записати те, що ми переживаємо щодня. Достатньо надиктувати це в телефон. Замість поста у соцмережах чи рефлексії в сторіз, які блокуються або ж губляться, ваша історія на Svidok.org буде надійно збережена для наступних поколінь, щоб і через 10, 20 чи 50 років наші нащадки побачили, яким був той чи інший день під час повномасштабної війни,

– пояснила директорка зі зв'язків та комунікацій платформи Олена Кук.

Щоб скористатись телефонною лінією, потрібно:

зателефонувати за номером 0 800 507 480,

відповісти на короткі запитання для коректної фіксації свідчення,

розповісти про пережиту подію під час повномасштабної війни, яку необхідно задокументувати.

Після завершення дзвінка також надходить SMS-повідомлення з підтвердженням того, що свідчення буде автоматично трансформоване у текст та надійно збережене на онлайн-платформі Svidok.org.

Цінним для історії є досвід кожного зокрема, адже разом він демонструє цілісну картину того, що відбувається зараз в Україні! Росія сподівається, що ми будемо мовчати. А нам варто бути рупорами правди у світі,

– наголосила Олена Кук.

Важливо! Всі записи можна доповнити чи скоригувати, а також додати до них фото чи відео – це можна зробити, зайшовши на сайт Svidok.org. Варто зазначити, що свідчення будуть анонімними.