Для українців за кордоном запустили платформу UAFORYOU: які можливості вона пропонує

Для українців, які живуть за межами країни, запустили цифрову платформу UAFORYOU. Вона об’єднує перевірену інформацію про українські організації за кордоном і практичні матеріали, які можуть стати у пригоді в повсякденному житті.

Проєкт реалізувала Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE). Його мета – спростити доступ українців до актуальних відомостей, корисних контактів і ресурсів незалежно від країни перебування.

Яку інформацію можна знайти на UAFORYOU

Платформа має два основні напрями. Перший – інтерактивна мапа українських організацій за кордоном. На ній уже позначили понад 700 громадських об’єднань у більш ніж 50 країнах світу.

За інформацією розробників, усі організації пройшли перевірку за участю дипломатичних представництв України. Це має допомогти користувачам знаходити достовірні відомості про діяльність об’єднань і користуватися актуальними контактами.

Другий напрям – інформаційні розділи з практичними матеріалами для українців за кордоном. Вони охоплюють питання освіти, здоров’я, консульських послуг, психологічної підтримки та інші теми.

Наразі такі матеріали доступні для шести країн Європейського Союзу, де проживає найбільше українців: Польщі, Німеччини, Чехії, Іспанії, Італії та Болгарії.

Надалі розробники планують розширювати географію платформи. Зокрема, додати інформаційні розділи для українців у Бельгії, Великій Британії, Японії, Канаді, США та інших країнах.

Для чого створили платформу UAFORYOU

UAFORYOU має стати єдиним цифровим простором, де українці за кордоном зможуть знаходити потрібну інформацію та контакти. Водночас ініціатори проєкту прагнуть не лише полегшити доступ до ресурсів, а й посилити зв’язки між українськими спільнотами в різних країнах.

Заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко пояснив, що платформа покликана об'єднати інформаційні ресурси та українські організації в одному просторі.



Дмитро Бондаренко / Фото, надане 24 Каналу

"Сьогодні у світі проживають мільйони українців, і наше завдання – зробити так, щоб незалежно від країни перебування кожен із них мав доступ до достовірної інформації, необхідних сервісів, корисних контактів та підтримки української спільноти. Саме тому ми створили UAFORYOU – глобальну цифрову платформу, яка об'єднує практичні інформаційні ресурси та українські організації по всьому світу в єдиному просторі", — зазначив він.

За словами Дмитра Бондаренка, ще одна мета ініціативи – розвивати співпрацю між українськими громадами та підтримувати зв’язки між співвітчизниками незалежно від того, у якій країні вони перебувають.

Скористатися платформою UAFORYOU можна за посиланням.