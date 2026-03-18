У РФ можуть запровадити платний виїзд з країни для росіян
- У Держдумі Росії обговорюють ідею збору коштів з громадян, які виїжджають за кордон, нібито для створення гарантійного фонду евакуації.
- Однак згодом глава комітету Держдуми з туризму зазначив, що збори з туристів не планують вводити, а ідею обговорюють вже кілька років.
У Держдумі Росії обговорюють ідею запровадження зборів із громадян, які виїжджають за кордон. Там пояснюють цю ініціативу тим, що нібито це потрібно для забезпечення їхньої евакуації в екстрених випадках.
Зазначається, що російські депутати та представники туристичної сфери на тлі війни на Близькому Сході запропонували створити єдиний гарантійний фонд для евакуації російських туристів. Про це пише "Верстка".
Що відомо про цю ідею?
Президент Російського союзу туріндустрії Ілля Уманський запропонував наповнювати фонд для евакуації туристів шляхом невеликих внесків у розмірі до 300 рублів. Це приблизно 166 гривень.
Наповнювався б по копійчині з кожного туриста незалежно від того, в який спосіб він вирушив за кордон,
– сказав він.
14 березня глава комітету Держдуми з туризму Сангаджі Тарбаєв заявив, що ідею запровадження збору за поїздки росіян за кордон "варто обговорити". На його думку, це може підтримати внутрішній туризм та економіку.
Тарбаєв зауважив, що протягом 2024 року росіяни витратили за кордоном близько 700 мільярдів рублів. За його словами, ці кошти могли б залишитися всередині країни, створюючи робочі місця та збільшуючи податкові надходження. Він також погодився з ідеєю створення компенсаційного фонду для екстреної евакуації громадян. Водночас припускав відрахування внеску не з туристів, а з операторів.
Однак пізніше депутат заявив, що його слова було неправильно передано. Тарбаєв запевнив, що збори або податки для туристів "не розглядають і не планують вводити". Варто нагадати, що ця ідея стягнення коштів з громадян Росії за виїзд за кордон обговорюється вже кілька років.
Яка ситуація у Росії?
The Moscow Times пише, що все більше росіян опиняються за межею бідності. За даними Росстату, частка людей із доходами нижче межі бідності торік знизилася з 7,1% до 6,7%. Однак насправді реальний рівень бідності в Росії може бути в рази вищим.
Економіка Росії котиться в прірву. Зокрема, найбільший виробник алюмінію в Росії компанія "Русал" зафіксувала рекордні збитки у 2025 році – 455 мільйонів доларів.
Також найбільший в Росії виробник труб зупиняє роботу. Виробник сталевих труб "Трубна металургійна компанія" вирішив припинити роботу одного трубопрокатного цеху на Первоуральському новотрубному заводі. Причина – низький попит на цей товар в Росії та падіння продажів.