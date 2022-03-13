Платять по 600 доларів: Росія вербує найманців у Сирії та Лівії

Українська розвідка отримала дані про те, що Росія продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії. За участь у загарбницькій війні проти України бойовикам обіцяють платити від 300 до 600 доларів на місяць.

Наразі відомо про 14 центрів вербування найманців у Сирії. Усі вони відкриті на територіях, що підконтрольні режиму Башара Асада. Ідеться про Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловский".

Протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-го корпусу ЗС Сирії.

Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

Також підтверджено інформацію про залучення росіянами найманців з Лівії для бойових дій в Україні.

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