Росія не має необхідної техніки для підйому арок Керченського мосту, а іноземні фахівці навряд чи погодяться працювати в зоні бойових дій. Через дефіцит обладнання загарбники можуть спробувати порізати металоконструкції на частини.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час телеефіру, передає Укрінформ.

Чому у ворога виникнуть проблеми?

Як наголосив Плетенчук, свого часу під час монтажу арок Кримського мосту росіяни використовували іноземну техніку. Навряд чи зараз вони зможуть витягнути її з дна моря.

Імовірніше за все, спроможностей підняти таку велику конструкцію у них немає. Раніше для підняття та установки вони використовували іноземну техніку,

– сказав Плетенчук.

Крім того, європейські компанії, які були долучені до цього процесу, згодом мали труднощі в себе вдома. Тому, найімовірніше, зараз вони не будуть допомагати Росії. Та й ніхто не захоче працювати в зоні бойових дій.

Через відсутність важких плавучих кранів та спеціалізованого обладнання загарбники можуть спробувати діяти іншим шляхом. Вони здатні порізати затоплені конструкції під водою, аби піднімати їх на поверхню окремими частинами.

Додамо, в ніч на 17 листопада арка автомобільної частини Кримського мосту впала у воду після атаки Сил оборони України. Під час наступних ударів пошкодження зазнала й арка залізничного мосту, однак вона ще перебуває на місці.