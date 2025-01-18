Для нас це принизливо, як для військових, – Плетенчук про скандал у хостелі

У столичному хостелі VShokoladi не дозволили пообідати Дмитру Плетенчуку та його товаришам. Ця ситуація стала для військових дуже неприємною та образливою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

До теми "Військові небезпечні": Плетенчуку та двом офіцерам не дозволили пообідати у закладі Києва

Плетенчук розповів деталі про скандал

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив, що його та двох офіцерів не пустили на обід через те, що вони були у військовій формі. Аргументували це тим, що вони нібито "Небезпечні".

Інцидент стався у хостелі VShokoladi. За словами Плетенчука, у той момент він відчув образу, а сама ситуація була неприємною.

Це емоції. Серед присутніх там були всі дорослі чоловіки, у високих військових званнях і, звісно, ми були здивовані. Здивовані й ображені,

– розповів Плетенчук про свої почуття у той момент.

Він додав, що загалом ситуація дуже дивна, адже він разом з іншими офіцерами жив у тому хостелі. Плетенчук поділився, що він разом з офіцерами мав перерву у навчанні, й вони хотіли пообідати. Однак дівчина на рецепції у хостелі вирішила, що так нібито не має бути. Тоді Плетенчук вирішив поговорити з дівчиною і дізнався, що їх не хочуть пускати, бо нібито "військові небезпечні".

Такі висновки працівниця хостела зробила з власного "досвіду". Плетенчук додав, що не хотів виносити цю ситуацію в публічний простір і намагався вирішити самостійно. Втім, відмова надати контакти керівництва змусила надати розголосу ситуації.

Плетенчук пояснив, що без розголосу подібні ситуації вирішити неможливо. Не реагувати на це також не можна, адже так не має відбуватися у країні, яка перебуває у стані війни.

Усе це – верхівка того величезного айсберга, який плаває в нашому суспільстві. На жаль, це та проблема, на яку часто закривають очі., особливо – війскові. Нам не хочеться давати приводів для радощів росіянам або якимось елементам. Для нас це принизливо як для військових, що до нас так хтось може ставитися у нашій країні, яку ми захищаємо,

– зізнався Плетенчук.

Нещодавно подібний інцидент стався у київському ресторані. У закладі Noice відмовилися обслуговувати військового. Працівник закладу сказав, що заборонило керівництво.