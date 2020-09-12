Плівки Деркача: Венедіктова розповіла на якому етапі перебуває слідство
Україна розслідує плівки, що оприлюднив нардеп Андрій Деркач, на яких нібито розмовляють п'ятий України Петро Порошенко та кандидат у президенти США Джо Байден. Наразі слідчі проводять експертизу щодо достовірності записів.
Слідство щодо плівок Деркача триває, однак його деталі не розголошуються. Про це розповіла Генпрокурорка України Ірина Венедіктова в інтерв'ю Shuster online.
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Особиста перемога для нас, що Україна не є на шпальтах всіх світових газет і нас не втягнули в геополітику національного рівня США. Ми не маємо втручатись в справи інших держав,
– вважає Генпрокурорка.
Наразі проводять експертизи: перевіряють, чи плівки були змонтовані. Також намагаються ідентифікувати голоси.
За словами Венедіктової, щодня з'являються провокації, аби Генпрокуратура почала реагувати не в законний спосіб, а в "спосіб хайпу". Венедіктова наголосила, що наразі слідство чекає результатів досліджень плівок.
Плівки Деркача: що відомо
- 19 травня 2020 року Деркач оприлюднив аудіозаписи, які нібито можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка під час його президентства.
- Перша частина записів стосується виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення ексгенпрокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.
- Друга частина про те, що Порошенко, попри відсутність коаліції в Раді, блокував звільнення уряду і призначення дострокових виборів до Верховної Ради.
- Далі були ще декілька частин "плівок". Деякі з них стосувалися Порошенка і Байдена. Крім цього, був злив начебто розмови між Петром Порошенком і Володимиром Путіним.
- 10 вересня США ввели санкції проти українського депутата Андрія Деркача "за спробу вплинути на виборчий процес США".