Україна розслідує плівки, що оприлюднив нардеп Андрій Деркач, на яких нібито розмовляють п'ятий України Петро Порошенко та кандидат у президенти США Джо Байден. Наразі слідчі проводять експертизу щодо достовірності записів.

Слідство щодо плівок Деркача триває, однак його деталі не розголошуються. Про це розповіла Генпрокурорка України Ірина Венедіктова в інтерв'ю Shuster online.

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Особиста перемога для нас, що Україна не є на шпальтах всіх світових газет і нас не втягнули в геополітику національного рівня США. Ми не маємо втручатись в справи інших держав,

– вважає Генпрокурорка.

Наразі проводять експертизи: перевіряють, чи плівки були змонтовані. Також намагаються ідентифікувати голоси.

За словами Венедіктової, щодня з'являються провокації, аби Генпрокуратура почала реагувати не в законний спосіб, а в "спосіб хайпу". Венедіктова наголосила, що наразі слідство чекає результатів досліджень плівок.

Плівки Деркача: що відомо