Депутат і випускник академії ФСБ Андрій Деркач озвучив застарілі "темники" в рамках широкомасштабного наступу проросійських сил на НАБУ.

Сенсация на пустом месте

В понедельник Деркач опубликовал очередную порцию записей с участием президента Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, в которых традиционно не содержалось никакой новой информации. Чтобы как-то усилить сигнал с пресс-конференции, Деркач представил некий файл – схему взаимосвязей якобы сторонников Демократической партии США, Хиллари Клинон, Джо Байдена и Джорджа Сороса.

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По старинке, Деркач включил в эту группу НАБУ, тем самым вбросив старый и гнилой информационный продукт. Его схема не содержала новых данных, основанных на последних "реализациях" НАБУ. Ведь разоблачением гигантской взятки в размере 6 млн долларов за закрытие дела Злочевского и арестом его подельников НАБУ показало свою независимость.

Хочется посоветовать товарищу Деркачу внимательно проверять методички, которые ему готовят в Кремле, чтобы не попадать в такое глупое положение.