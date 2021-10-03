"Плівки Вовка" та замовні справи часів Майдану: що чекає на скандальних суддів

Судді можуть застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження для того, щоб припинити незаконні дії, зібрати докази або навпаки – приховати їх. Такими заходами є накладення грошового стягнення, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна тощо.

Звісно, для застосування кожного заходу повинні бути підстави. Одна із підстав — неявка підозрюваного до суду.

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Наприклад, голова окружного адмінсуду вже кілька місяців ігнорує засідання Антикорупційного суду, де мають розглянути питання щодо обрання йому запобіжного заходу у кримінальній справі.

Справа судді Вовка

Справа в тому, що суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк постановив виключити з Реєстру досудових розслідувань відомості про підозру Павлу Вовку та іншим суддям Окружного адмінсуду міста Києва. Тож очільник ОАСК тепер вважає, що не має статусу підозрюваного у справі щодо якої його викликають.



Із Реєстру досудових виключили відомості про підозру Павлу Вовку / Фото з сайту ОАСК

Матеріалів у справі Вовка достатньо, щоб застосувати до нього одразу кілька заходів забезпечення кримінального провадження. Його мали б відсторонити від здійснення правосуддя, щоб він не міг тиснути на чиновників через розгляд адмін спорів. Однак Вища рада правосуддя відмовилась це робити.

У лютому 2021 року Антикорсуд задовольнив клопотання слідства про примусовий привід Вовка до суду. Проте щоразу, коли детективи Національного антикорупційного бюро приходили за місцем його проживання та роботи, Вовка там не було.

Члени ВРП засвітилися на "плівках Вовка"

Без дозволу Вищої ради правосуддя розшукати, затримати та доставити суддю до суду неможливо. Звісно, такого дозволу чинна ВРП ніколи не надасть, оскільки навіть дисциплінарні скарги юристів DEJURE на Вовка там розглядати не хочуть.

ВРП замість того, щоб відсторонити Вовка від кривосуддя чи дати дозвіл на його розшук, підтримує його ілюзії про те, що він не є підозрюваним у злочині щодо захоплення судової влади.

Зрештою, позицію членів ВРП можна зрозуміти. Вони самі засвітились на "плівках Вовка" і точно не пройдуть перевірку Етичної ради на доброчесність.

На записах НАБУ чути, що деякі з членів лояльні до Вовка. Вони виконували його вказівки про те, кого із суддів карати за порушення, а кого - ні, та навіть – кого обрати головою ВРП.

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Засоби впливу на Вовка

Чому комітет з правової політики Верховної ради вже пів року нічого не робить з "невідкладним" законопроєктом президента про ліквідацію ОАСК, незрозуміло. Наразі єдина можливість хоч якось вплинути на голову ОАСК — виписати йому стягнення за неявку на судове засідання в розмірі до 2 мінімальних зарплат.

Кримінальний процесуальний кодекс передбачає можливість накласти таке стягнення у випадку неприбуття на виклик суду. 29 вересня 2021 року слідчий суддя Андрій Біцюк наклав на Вовка максимальне грошове стягнення передбачене КПК, тобто 4 540 гривень.



Суддя Андрій Біцюк наклав на Вовка максимальне грошове стягнення / Фото з сайту ВАКС

Для Вовка, який не знає як прожити на 10 тисяч доларів – це, мабуть, сміхотворна сума. Все ж видно, що в голови ОАСК "підгоріло", бо пресслужба суду одразу ж опублікувала свою позицію.

Особисто я в цій позиції погоджуюсь лише з одним реченням, що "деяким особам рано чи пізно український закон доведеться прочитати і виконати, а найголовніше – відповідати за його систематичне ігнорування". І ці особи працюють в ОАСК.

Замовне переслідування часів Януковича

Преміюотримує слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за те, що застосував до Павла Вовка стягнення за порушення закону та неявку на судове засідання.

Не завжди судді застосовують такі заходи на користь справі. Іноді це відбувається, щоб підіграти одній стороні чи не дати можливості дослідити важливі докази.

Яскравим прикладом є справа суддів Обухівського суду Київської області Оксани Степанової та Олега Мори. У часи Майдану вони засудили двох учасників відомої поїздки до Межигір'я Януковича.

Водії нічого не порушували, а рапорти очевидно сфальшували. В обох були докази їх невинуватості і свідки, які б могли це підтвердити. Однак і Степанова, і Мора відкинули усі ці докази та позбавили кожного прав керування авто на 6 місяців.



Степанова і Мора засудили двох учасників поїздки до Межигір'я / Фото з сайту ВРП

Згодом прокуратура довела, що усе це було замовним переслідуванням з метою залякування та придушення протестів. Усі рапорти на водіїв підробили, а судді отримували вказівки з адміністрації Януковича засуджувати по максимуму усіх, хто засвітився у цих акціях.

Виявилось також, що справа, яку розглядав суддя Мора потрапила до нього не випадково, а через втручання в автоматизовану систему розподілу справ. Керівниця апарату суду виключила усіх інших суддів з системи та залишила лише одного суддю – Мору. Мабуть, лише йому довіряла голова суду Степанова.

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Після перемоги Майдану ці справи загадково зникли з суду і ниточки ведуть до тієї ж Степанової. Особливість полягає і в тому, що згадана суддя була пов'язана з одіозними представниками влади Януковича – Андрієм Портновим та Інною Отрош.

Дуже ймовірно, що саме вони і були організаторами цих масових переслідувань та давали вказівки суддям. Чим підтверджується цей зв'язок? Степанова працювала у Печерському суді, де головою суду була Інна Отрош.

У 2012 році її перевели до Обухівського суду і вже за місяць Вища рада юстиції за рекомендацією Інни Отрош призначила її головою суду. Тобто Степанова зобов'язана Отрош своєю кар'єрою.

Скандальні судді на лаві підсудних

Після Майдану і Отрош і Портнов втекли з України. Однак Степанова, Мора та керівниця апарату Наталія Шалапуда сидять на лаві підсудних. Прокуратура обвинувачує суддів у тому, що вони на виконання вказівки вищих посадових осіб держави засуджували водіїв, щоб перешкодити акціям протесту.

Захищає Степанову як адвокат син тієї самої Отрош. Другою адвокаткою Степанової є Марина Паринова – найближча партнерка Андрія Портнова. На останньому засіданні у цій справі допитували Степанову. Ключове питання, яке цікавило прокурора та представника потерпілого – саме зв'язок Степанової з Отрош.

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Однак суддя Сергій Родіонов не дав їм можливості почути відповідь. Адвокат Роман Маселко, як представник потерпілого, задав 5 питань Степановій щодо того, чи знайома вона з Отрош і як вона вплинула на її кар'єру.



Суддя Родіонов не дав почути відповідь Степанової на засіданні / Фото з сайту "Чесно"

Суддя зняв усі питання та попередив адвоката, що такі питання є неповагою до суду і зробив йому зауваження. Фундація DEJURE подавала клопотання про трансляцію цього засідання, але Родіонов просто його проігнорував.

Тож преміюотримує суддя Оболонського суду м. Києва Сергій Родіонов за те, що заблокував можливість отримати один з найважливіших доказів у справі та відверто підігрував обвинуваченим.

Героїв премії та антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка бореться за реальну судову реформу та очищення судів від недоброчесних суддів.