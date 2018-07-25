Плодоносні шахти Донбасу: у Росії оприлюднили детальну інформацію про озброєння окупантів

Проросійські найманці на Донбасі, за твердженням пропаганди Кремля, знайшли танковий парк "у вугільних шахтах". Також на їхньому озброєнні перебуває і безліч іншого важкого озброєння. Ця інформація, яку опублікувало одно із видань у Росії, щонайменше допоможе зібрати докази про участь Росії у війні на Сході України.

Про це заявив представник України у підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Подивіться, який величезний танковий парк виявили сепари у вугільних шахтах тимчасово окупованої частини українського Донбасу. Скільки важкого озброєння "там перебувало". Тільки танків – 760, в тому числі 57 штук Т-80 і навіть 3 штуки Т-90. А "Градів", "Ураганів", "Смерчів", вогнеметів "Сонцепік" – не один десяток. Крім 760 танків, там було виявлено тільки важких артилерійських установок близько 500 штук", – підкреслює політик.

Як аргумент він наводить матеріал у російському виданні "Московський комсомолець", де вищезазначені дані наводить російський експерт Ігор Коротченко.

За словами Марчука, з 2006 року він є головним редактором журналу "Національна оборона" та водночас – член Громадської ради при Міністерстві оборони Російської Федерації та експерт-консультант Громадської палати РФ з питань оборонно-промислового комплексу, а також має багато привілеїв від міністерства оборони РФ і головнокомандувача внутрішніми військами МВС РФ.

"Тобто це не просто газетна інформація з якихось інсайдерських джерел. Хороший матеріал для детального вивчення Спеціальною Моніторинговою Місією ОБСЄ ну і, звичайно, для Гааги", – констатує Марчук.

Так у матеріалі МК з посиланням на бойовиків на Донбасі зазначається, що на їхньому озброєнні стоять 69 "Градів", 10 "Ураганів", 5 "Смерчі", 6 "Сонцепіків", близько 400 танків Т-64, 300 одиниць Т-72, 57 Т-80 і навіть 3 Т-90.

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"Кількість бронемашин перевалила за 700, а важких артилерійських установок у "ополченців" налічується близько 500 штук. Іншими словами, військовий потенціал Донецька тепер можна порівняти з усією міццю України, танковий парк якої становить близько 1200 одиниць", – стверджується ку публікації.

Крім того, автор статті переконує, що у перші місяці війни Донецьк і Луганськ мали у своєму розпорядженні лише кілька бронемашин, кілька мінометів і проржавілі автомати Калашникова, втім, дуже скоро "ополченці" виявили у вугільних шахтах танковий парк, сотні одиниць важкої артилерії тощо, як у Гаазі заявляв очільник Департаменту з питань нових викликів і загроз Росії Ілля Рогачов.