21:43
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, сьогодні
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

Плодоносні шахти Донбасу: у Росії оприлюднили детальну інформацію про озброєння окупантів

360 Читать новость на русском
Якою зброєю окупанти на Донбасі воюють проти України: оприлюднено резонансі факти
Якою зброєю окупанти на Донбасі воюють проти України: оприлюднено резонансі факти / Соцмережі

Проросійські найманці на Донбасі, за твердженням пропаганди Кремля, знайшли танковий парк "у вугільних шахтах". Також на їхньому озброєнні перебуває і безліч іншого важкого озброєння. Ця інформація, яку опублікувало одно із видань у Росії, щонайменше допоможе зібрати докази про участь Росії у війні на Сході України.

Про це заявив представник України у підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Журналіст повідомив, з яких саме Шахт дістали зброю терористи

"Подивіться, який величезний танковий парк виявили сепари у вугільних шахтах тимчасово окупованої частини українського Донбасу. Скільки важкого озброєння "там перебувало". Тільки танків – 760, в тому числі 57 штук Т-80 і навіть 3 штуки Т-90. А "Градів", "Ураганів", "Смерчів", вогнеметів "Сонцепік" – не один десяток. Крім 760 танків, там було виявлено тільки важких артилерійських установок близько 500 штук", – підкреслює політик.

Як аргумент він наводить матеріал у російському виданні "Московський комсомолець", де вищезазначені дані наводить російський експерт Ігор Коротченко.

За словами Марчука, з 2006 року він є головним редактором журналу "Національна оборона" та водночас – член Громадської ради при Міністерстві оборони Російської Федерації та експерт-консультант Громадської палати РФ з питань оборонно-промислового комплексу, а також має багато привілеїв від міністерства оборони РФ і головнокомандувача внутрішніми військами МВС РФ.

"Тобто це не просто газетна інформація з якихось інсайдерських джерел. Хороший матеріал для детального вивчення Спеціальною Моніторинговою Місією ОБСЄ ну і, звичайно, для Гааги", – констатує Марчук.

Так у матеріалі МК з посиланням на бойовиків на Донбасі зазначається, що на їхньому озброєнні стоять 69 "Градів", 10 "Ураганів", 5 "Смерчі", 6 "Сонцепіків", близько 400 танків Т-64, 300 одиниць Т-72, 57 Т-80 і навіть 3 Т-90.

Читайте також: Кремлю плювати на трупи українців, – журналіст про обстріл тролейбуса в Донецьку

"Кількість бронемашин перевалила за 700, а важких артилерійських установок у "ополченців" налічується близько 500 штук. Іншими словами, військовий потенціал Донецька тепер можна порівняти з усією міццю України, танковий парк якої становить близько 1200 одиниць", – стверджується ку публікації.

Крім того, автор статті переконує, що у перші місяці війни Донецьк і Луганськ мали у своєму розпорядженні лише кілька бронемашин, кілька мінометів і проржавілі автомати Калашникова, втім, дуже скоро "ополченці" виявили у вугільних шахтах танковий парк, сотні одиниць важкої артилерії тощо, як у Гаазі заявляв очільник Департаменту з питань нових викликів і загроз Росії Ілля Рогачов.

Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда Війна на Донбасі Зброя Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
сьогодні, 21:00 Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
Дмитро Гнап 308
Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
сьогодні, 20:01 Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив
Євгенія Мазур 137
На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
сьогодні, 19:29 На дорогах України гине у 5 разів більше людей, ніж на війні: страшні цифри
313
Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
сьогодні, 19:00 Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
Дмитро Гнап 397
Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
сьогодні, 18:06 Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів
Анастасія Можаровська 260
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Турчинов закликає бойкотувати референдум
13 березня 2014 , 18:13
У вівторок йдемо під Раду. Це знаковий день боротьби, — Тягнибок
16 лютого 2014 , 14:00
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук