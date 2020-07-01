Ще 26 чевня одеський пляж "Дельфін" закрили для відвідувачів. Все через затонулий танкер "Делфі", який лежить біля узбережжя. Державна екоінспекція запевняє, що забруднення наразі не зафіксовано.

Речник місцевої ОДА Денис Соколов заявив, що Держекослужба щодня бере забори води поблизу затонулого танкера, пише "Громадське". До теми Чорне море змінило колір біля узбережжя Одеси: вражаючі фото та відео Станом на 30 червня забруднення моря в районі одеського пляжу "Дельфін" не було. Зараз вода там абсолютно чиста, тобто немає ніяких нафтопродуктів,

– сказав чиновник. Денис Соколов зазначив, що облдержадміністрація зараз намагається "максимально мотивувати судновласника", щоб він нарешті прибрав затонулий танкер з узбережжя. Аварія танкера "Делфі": як це було 21 листопада 2019 року через потужний вітер у Чорному морі біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер "Делфі" під прапором Молдови.

Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.

Однак чоловік цього досі не зробив.

22 червня в танкеру стався черговий витік палива, що спричинило забруднення води.

26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера. Пляжі Одеси не відповідають нормативним вимогам: де ліпше не купатися – читайте тут.