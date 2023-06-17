Влада купальний сезон не відкривала: на пляжах Києва неабиякий аншлаг

Попри те, що міська влада цьогоріч не відкривала пляжний сезон через загрозу ракетних атак, на столичних пляжах дуже людно. Кияни йдуть відпочивати, не зважаючи на ризики, адже укриттів на пляжах немає.

Через велику кількість людей на Київських пляжах навіть довелося вивести на робот рятувальників задля безпеки. Під час повітряної тривоги – рятувальники просять покинути пляж і перейти до найближчого укриття.

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Під час дії воєнного стану у Києві скасували пляжний сезон – на берегах немає укриттів, та і коштів на благоустрій прибережних зон в міському бюджеті бракує.



Людей на столичних пляжах багато / Фото Big Kyiv



У Києві на пляжах є рятувальники, хоч офіційно пляжний сезон не відкривали / Фото Big Kyiv

Цього літа продовжує діяти заборона на відвідування лісів, де здійснюють роботи з розмінування територій та виявляють вибухонебезпечні предмети.

Розваги на воді під строгою забороною

Також варто нагадати, що у столиці на час воєнного стану заборонили навігацію для річкових суден, водних мотоциклів та інших засобів для розваг на воді. Дозвіл на плавання суден можна отримати, подавши звернення до Київської міської військової адміністрації.



Люди попри заборону намагаються відпочивати / Фото Big Kyiv

До минулого року, щоліта у столиці відкривали 14 пляжів. Ще 4 пляжі щороку працювали на Гідропарку – Венеція, Молодіжний, Слобідка, Дитячий та Золотий.

Ворог тероризує обстрілами столицю

Зазначимо, що у травні різко збільшилась кількість атак на столицю. Ворог намагається знайди слабкі місця нашої ППО – відтак ледь не щодня веде ракетний терор.

Сили ППО збили під час останньої атаки на Північ, яка була вчора, 16 червня, випустив 12 ракет: 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів". Усі цілі були знищені нашими силами Протиповітряної оборони.

Попри те, що ППО працює на відмінно, уламки знищених ракет та дронів все ще можуть завдати значної шкоди – руйнувань інфраструктури та людських жертв. А тому киян закликають не ігнорувати повітряної тривоги і завжди спускатись в укриття.