Пляжі курортного Бердянська після потужного шторму засипало медузами – відео

Курортний Бердянськ, що на півдні Запорізької області, 4 липня накрило потужним буревієм та грозою. Після негоди узбережжя покрилося медузами.

На відео помітно медуз, яких хвилі прибили до берега Азовського моря. Ними фактично встелений берег.

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На пляжі в Бердянську викинуло десятки медуз

Крім того, що сильний вітер зносив буквально все на своєму шляху, а дощ залив більшість туристичних локацій, на пляжі Бердянська ще й викинуло величезну кількість медуз,

– мовиться в повідомленні.

Очевидці розповідають, що узбережжя фактично встелене морськими мешканцями.

Десятки медуз викинуло на берег після негоди в Бердянську: дивіться відео

До речі, наприкінці червня туристів на Азовському морі атакували морські блохи. Їхні укуси викликали у людей почервоніння та алергічну реакцію.

Негода в Бердянську: що відомо

4 липня негода пронеслась в курортному Бердянську.

Гроза та шквальний вітер ледь не виривали дерева із землі.

На морі фактично вирував справжній шторм.