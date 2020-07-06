Пляжі Одеси перевірили на наявність кишкової палички: результати неприємно вражають
Усі пляжі Одеси перевірили на відповідність мікробіологічним нормам. У результаті майже скрізь знайшли кишкову паличку.
Лабораторний центр МОЗ взяв проби води з усіх пляжів Одеси, повідомляє "Думская".
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Результати досліджень невтішні – морська вода не відповідає мікробіологічним нормам. Майже скрізь виявили кишкову паличку. Найгірше, що море в Одесі забруднене навіть в 50 метрах від берега.
Найчистішою є вода на пляжі "Ланжерон", біля якого у 2019 році затонув танкер.
Такими є результати аналізів за 30 червня. Воду перевіряють щотижня. Вчергове зразки відібрали 6 липня, результати будуть відомі 10 липня. На думку спеціалістів, на результати впливає погода та кількість туристів.
Результати перевірок пляжів Одеси: дивіться відео
Що відомо про кишкову паличку?Передається від людини до людини статевим та повітряно-крапельним шляхом. Крім того, її можна підхопити, вживаючи неякісну їжу або забруднену воду.
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Відпочинок в Одесі
- Вже кілька тижнів на пляжах Одеси та області фіксують справжній ажіотаж серед відпочивальників.
- Люди масово не дотримуються норм соціальної дистанції та не одягають захисні маски.
- Крім того, у воді біля пляжів Одеси знову гниють водорості. Через це море змінило колір, ставши зелено-жовтим.