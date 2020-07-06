Усі пляжі Одеси перевірили на відповідність мікробіологічним нормам. У результаті майже скрізь знайшли кишкову паличку.

Лабораторний центр МОЗ взяв проби води з усіх пляжів Одеси, повідомляє "Думская".

Читайте також Не Одесою єдиною: українцям радять обирати маловідомі місця для відпочинку

Результати досліджень невтішні – морська вода не відповідає мікробіологічним нормам. Майже скрізь виявили кишкову паличку. Найгірше, що море в Одесі забруднене навіть в 50 метрах від берега.

Найчистішою є вода на пляжі "Ланжерон", біля якого у 2019 році затонув танкер.

Такими є результати аналізів за 30 червня. Воду перевіряють щотижня. Вчергове зразки відібрали 6 липня, результати будуть відомі 10 липня. На думку спеціалістів, на результати впливає погода та кількість туристів.

Результати перевірок пляжів Одеси: дивіться відео

Зверніть увагу! На пляжі "Ланжерон" 5 липня скупався президент Володимир Зеленський.

Що відомо про кишкову паличку? Передається від людини до людини статевим та повітряно-крапельним шляхом. Крім того, її можна підхопити, вживаючи неякісну їжу або забруднену воду.

До теми Як безпечно купатися і відпочивати на пляжі під час пандемії COVID-19

Відпочинок в Одесі