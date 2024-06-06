Коли на Одещині відкриють перші пляжі: деталі від ОВА

Вже незабаром в Одеській області планують відкрити для відвідування перші пляжі. Наразі там триває перевірка щодо безпечності перебування людей.

Про це під час брифінгу заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який анонсував відкриття перших пляжів вже через кілька днів, 8 червня. За його словами, наразі в Одесі пропонують відкрити близько 20 пляжів.

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Коли в Одесі та області відкриють пляжі

Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамінів, який би ми не пропонували. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів,

– заявив посадовець.

Він каже, що стосовно відкриття пляжів до ОВА звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА. Зазначається, що там планують дозволити людям відпочивати у лагуні у селі Приморське.

Як запевняє голова військової адміністрації, станом на цю хвилину хочуть відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове. Однак, за словами Кіпера, наразі там є щонайменше дві важливих застороги.

"Перша – це, звичайно, військова. Друга – там поруч кордон із Румунією. І сьогодні (6 червня, – ред.) з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на човнах по каналах", – додав він.

А як щодо мін у морі

За його словами, комісії працюють над питанням ефективності встановлення в морі сіток для небезпечних вибухових предметів. Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.

Очільник Одеської ОВА стверджує, що бачив міни у морі, які плавали на поверхні моря біля міста Ізмаїл. Однак вони досить великі, тому військові їх одразу помічають.

Якщо говорити про маленькі міни, то минулого року вони припливли з Херсону та Дніпра. Їхній розмір сягає близько 10 – 15 сантиметрів під водою, тому тоді доводилося ставити сітки.

Втім, станом на цю хвилину їх не використовують, оскільки триває вивчення ефективності подібного заходу безпеки.

Було багато критики, що сітку вода рве, я розумію, і на зустрічі з бізнесом, один із власників пляжу сказав, що майже щотижня їх міняв і воно не дає ефекту. Ти сподіваєшся, що вона є, а її знизу вже вода порвала,

– наголосив Кіпер.