На пляжі окупованого Криму виносить частини форми російських військових

Місцеві мешканці Криму почали повідомляти, що на береги Чорного моря виносить частини форми російських окупантів. Імовірно, форма належала загиблим солдатам, які перебували на російських кораблях.

Військова служба правопорядку в ЗСУ оприлюднила фото, на якому видно головний убір окупанта. Повідомляється, що частини форми неодноразово бачили місцеві мешканці.

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На пляжі тимчасово окупованого Криму море виносить фрагменти військової форми окупантів. Чи належить форма військовим, які перебували на знищених ЗСУ кораблях, точно невідомо.

Частини форми російських військових виносить на береги Криму / Фото Військової служби правопорядку ЗСУ

Напевно, якийсь різновид морської капусти. А ви як думаєте?

– написали у службі правопорядку.

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