На всіх пляжах Києва не рекомендують купатися: список
На всіх муніципальних пляжах Києва з’явились червоні прапори. Це означає, що купатися там заборонено.
На пляжах Києва на варто купатися через те, що в Дніпрі цвіте вода. Причиною цього є аномальна спека, повідомило у фейсбуці комунальне підприємство "Плесо".
До теми У Запоріжжі заборонили купатись на всіх пляжах: причини
Серед інших причин – сильні зливи, які пройшли у столиці 3 вересня. Ці фактори значно погіршили нормативні показники води.
На яких київських пляжах не варто купатися
- "Венеція",
- "Веселка",
- "Дитячий",
- Золотий",
- "Молодіжний",
- "Передмістна Слобідка",
- "Тельбін",
- "Райдуга",
- "Центральний",
- "Чорторий",
- "Галерний",
- "Троєщина",
- "Вербний",
- "Пуща-Водиця".
Обмеження скасують, коли показники води будуть в нормі. Зазвичай, на це потрібно 3 – 4 дні.