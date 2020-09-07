На всіх муніципальних пляжах Києва з’явились червоні прапори. Це означає, що купатися там заборонено.

На пляжах Києва на варто купатися через те, що в Дніпрі цвіте вода. Причиною цього є аномальна спека, повідомило у фейсбуці комунальне підприємство "Плесо".

До теми У Запоріжжі заборонили купатись на всіх пляжах: причини

Серед інших причин – сильні зливи, які пройшли у столиці 3 вересня. Ці фактори значно погіршили нормативні показники води.

На яких київських пляжах не варто купатися

"Венеція",

"Веселка",

"Дитячий",

Золотий",

"Молодіжний",

"Передмістна Слобідка",

"Тельбін",

"Райдуга",

"Центральний",

"Чорторий",

"Галерний",

"Троєщина",

"Вербний",

"Пуща-Водиця".

Обмеження скасують, коли показники води будуть в нормі. Зазвичай, на це потрібно 3 – 4 дні.

Нагадаємо, що зелений прапор на пляжі означає "купання дозволено", жовтий – "не рекомендуємо купатися", а червоний – "купатись заборонено!"