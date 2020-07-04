Одеса цьогоріч стала одним із найпривабливішим курортом серед українців. 24 канал вирішив згадати, як виглядала курортна Одеса у старих фото.

Фотографії курортної Одеси були зроблені у проміжку між 1930 – 1970 років. На них можна побачити, як відпочивали та як розважались дорослі та діти, повідомляє 24 канал.

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Американський фотограф Бренсон Де Ку на початку 1930 років сфотографував сувенірний ярмарок в Одесі. На світлинах можна побачити розмальованих дітей і відпочиваючих дорослих.



Сувенірний ярмарок в Одесі / Фото: archodessa.com



Вид на ресторан зі сходів / Фото: archodessa.com

У середині 50-х було дуже популярне кафе "Маяк".

До початку 60-х років залишилася тільки підпірна вежа. Її використовували як службове приміщення ресторану "Маяк". Вежа функціонувала два роки. Після 65-го року "Маяк" планували відбудувати, але у 90-х роках роботу над проєктом припинили і далі креслень нічого не було зроблено.



Кафе "Маяк" у 1950 році / Фото: Олександра Малаховського

Парк імені Шевченка у 1953 році. На фото видно стародавню арку, яка розташована при в'їзді до пляжу.



Арка до пляжу / Фото: retroua.com

Пара підіймається по нижній терасі цього самого кафе, але вже у 1965 році.



Нижня тераса кафе "Маяк" / Фото: archodessa.com

Одеський залізничний вокзал, який радо зустрічав гостей міста, був побудований у 1879 – 1884 році. На фото вокзал у 70-х роках. Одеський вокзал тупиковий, бо далі – море.



Залізничний вокзал, середина 1970 року / Фото: pinterest.com

Одеські пляжі завжди були наповнені людьми, навіть у 1969 році.



Одеський пляж / Фото: retroua.com

Через пандемію у курортних містах діють певні обмеження, але всеодно кількість людей – дивує.